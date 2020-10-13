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Ослепительная! 54-летняя Сумская взбудоражила сеть роскошным бюстом в кружевном белье

Автор: Lite

Актриса поделилась пикантным фото

Ольга Сумская восхищает своей неувядающей красотой, моложавым внешним видом и чувством вкуса. Она обожает наряжаться в национальные костюмы, а также надевать женственные наряды, подчеркивающие безупречную фигуру 54-летней актрисы. Как-то главная Роксолана страны призналась, что не делала пластику и боится хирургических вмешательств, а однажды попробовав уколы красоты, осталась не в восторге. При этом актриса тщательно следит за собой и продолжает восхищать поклонников своей эффектной внешностью. Так, на новом кадре в Instagram она предстала в весьма пикантном образе.

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Знаменитость опубликовала селфи из салона авто. На нем арктриса предстала в черном атласном пиджаке и похвасталась пышным бюстом, а также засветила кружевной бюстгальтер. Отдельно стоит сказать о роскошном массивном монисте у нее на шее.

"Вечерело…" - подписала будоражащий воображение кадр актриса.

Ольга Сумская поражает своей неувядающей внешностью (фото: instagram.com/olgasumska)

Комплименты для артистки оставили не только ее поклонники, но и звезды. Так, украинская супермодель Алина Байкова не удержалась и написала: "Красавица". С ней была солидарна Ольга Горбачова: "Дукаты! Какая ты!"

  • Какая вы бесконечно красивая!
  • Богиня наша, любимая Олечка
  • Ослепительная красавица
  • Роскошная женщина
  • Вы идеал и пример для всех женщин
  • Ольга, Вы как Клеопатра
  • Непревзойденная
  • Просто королева
  • Невероятно шикарное колье, а женщина еще более шикарная
  • Всегда молодая и красивая

Напомним, что ранее сделала искреннее признание о внуке – сыночке ее старшей дочери Тони Паперной.

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