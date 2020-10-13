Сліпуча! 54-річна Сумська розбурхала мережу розкішним бюстом в мереживній білизні

Ольга Сумська захоплює своєю нев'янучою красою, моложавим зовнішнім виглядом і відчуттям смаку. Вона обожнює вбиратися в національні костюми, а також надягати жіночні вбрання, що підкреслюють бездоганну фігуру 54-річної актриси. Якось головна Роксолана країни зізналася, що не робила пластику і боїться хірургічних втручань, а одного разу спробувавши уколи краси, залишилася не в захваті. При цьому актриса ретельно стежить за собою і продовжує захоплювати шанувальників своєю ефектною зовнішністю. Так, на новому кадрі в Instagram вона постала в досить пікантному образі.

Знаменитість опублікувала селфі з салону авто. На ньому арктриса з'явилася в чорному атласному піджаку і похвалилася пишним бюстом, а також засвітила мереживний бюстгальтер. Окремо варто сказати про розкішне масивне намисто у неї на шиї.

"Вечоріло..." - підписала розбурхуюий уяву кадр актриса.

Ольга Сумська вражає своєю нев'янучою зовнішністю (фото: instagram.com/olgasumska)

Компліменти для артистки залишили не тільки її прихильники, але й зірки. Так, українська супермодель Аліна Байкова не втрималася і написала: "Красуня". З нею була солідарна Ольга Горбачова: "Дукати! Яка ти!"

Яка ви нескінченно красива!

Богиня, нша улюблена Олічка

Сліпуча красуня

Розкішна жінка

Ви ідеал і приклад для всіх жінок

Ольга, Ви як Клеопатра

Неперевершена

Просто королева

Неймовірно шикарне кольє, а жінка ще більш шикарна

Завжди молода і красива

Нагадаємо, що раніше зробила щире зізнання про онука – синочка її старшої дочки Тоні Паперною.