Особый кайф: Каменских рассекретила свой неожиданный талант и впечатляющие планы с мужем

В этом году Настя впервые поставила в доме елку. Оказалось, что декор и украшения она обожает делать собственными руками и дарит свои поделки родным и близким в качестве презентов.

Настя впервые установила дома елку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Часто сама делаю подсвечники, придумываю новогодний декор для холла и лестниц. Для меня работа руками — это особый кайф, способ снять усталость и эмоциональное напряжение. Своего рода ретрит", - отметила Настя.

Год выдался для певицы сложным, ведь в январе на потеряла папу - Алексея Жмура.

"Я очень скучаю по папе и стараюсь как можно чаще говорить своим близким, как сильно я их люблю", - призналась артистка.

Настя пережила непростой год (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя отметила что, несмотря на все трудности и потери, она успела гораздо больше, чем ожидала. В то же время, певица научилась сдерживать бешеный ритм жизни и находит время на себя и свои внутренние потребности, давать себе передышку.

"В новом году я точно буду уделять больше внимания вопросам ментального здоровья. 2021-ый был для меня годом перезагрузки, переосмысления себя. Я многое осознала и, наконец, смогла принять себя такой, какая я есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. В новом году хочу раскрыть себя в полную силу – и как артист, и как личность", - поделилась планами артистка.

Стоит отметить, то в этом году Настя перенесла коронавирусную инфекцию, после чего у нее впервые в жизни начались панические атаки.

Потап для Насти - поддержка и опора во всем (фото: instagram.com/kamenskux)

Детальнее своим опытом на пути к восстановлению она поделилась в реалити-шоу "Девочки рулят", снятом во время поездки певицы с подругой и дизайнером Анной Андрийчук и мамой Лидией Петровной в Мексику.

"Многие писали мне в комментариях, что мой опыт борьбы с тревогой и паническими атаками помог им справиться с их собственными психологическими проблемами. Я чувствую, что именно сегодня людям как никогда важна поддержка", - убеждена знаменитость.

"Для меня стало настоящим откровением, что так много людей вокруг переживают то же самое. Пытаются найти внутреннюю опору, избавиться от навязанных обществом стереотипов и научиться принимать и слышать себя", - рассказала артистка.

Потап и Настя Каменских собрались в январе в Мексику (фото: instagram.com/kamenskux)

Она поделилась планами на зимний отпуск с любимым. Оказалось, парочка собралась вновь рвануть в любимую Мексику.

"Мы с Лешей проведем отпуск в теплой латинской стране, которая уже стала для меня родной. Я так люблю местную культуру и музыку! Хочу наполниться этим вайбом, набраться сил и вдохновения", - добавила Настя.