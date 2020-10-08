Остапчук раскрыл интересные подробности своей свадьбы: одно в другое заходит

Владимир Остапчук и Кристина Горняк рассказали, как будут праздновать свою свадьбу, которая состоится уже через неделю - 15 октября.

В частности, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" и его возлюбленная рассказали, что обручальные кольца они заказывали у украинского дизайнера.

"Когда дизайнер вложил Кристинино кольцо в мое, они идеально подошли, одно в другое заходит. И дизайнер предложила сделать внутри надпись, которую можно прочитать, когда соединишь два кольца в одно", - рассказал Остапчук в эфире "Зіркового шляху".

Какая именно надпись - пара пообещала рассказать на свадьбе. Утром Владимир и Кристина поедут на роспись в ЗАГС, а романтическая церемония обетов запланирована на вечер. Праздник в теплых цветах золотой осени пройдет в загородном комплексе под Киевом, куда молодожены пригласили 45 человек.

"У нас свадьба небольшая. Это круг друзей и родителей. На самом деле мы пригласили тех, кто действительно искренне за нас порадовался. Потому что как ни странно, когда я выставила фото с помолвки, некоторые мои подруги, которые проживают не в Киеве, а в других городах, не поздравили. Не знаю, с чем это связано, но их не будет", - призналась Кристина.

Не будет на свадьбе и тамады. Пара планирует современный праздник, наполненный музыкой и смехом. На встрече гостей будет играть пианист Евгений Хмара, а развлекать песнями будет LAUD. Имена ведущих пока не раскрывают, но известно, что их будет двое.

"Это двое парней. Они очень крутые, медийные. Оба круты в импровизациях и оба - авторы", - отметил Остапчук.

На женихе будет костюм черного цвета, а вот у Кристины будет целых три свадебных образа.

Первые два образа я выбрала в свадебных салонах со Львова. Это мой родной город, вот так мы и встретились. Третий образ я буду шить", - рассказала невеста.

Кристина Горняк на девичнике (фото: instagram.com/kristygor)

Ранее мы писали, что Остапчук поскандалил со "Светской жизнью" из-за своих детей.