Остапчук розкрив цікаві подробиці свого весілля: одна в одну заходить

Володимир Остапчук та Христина Горняк розповіли, як святкуватимуть своє весілля, яке відбудеться вже за тиждень - 15 жовтня.

Зокрема, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" і його кохана розповіли, що весільні обручки вони замовляли в українського дизайнера.

"Коли дизайнер вклала Крістінину каблучку в мою, вони ідеально підійшли, одна в одну заходить. І дизайнер запропонувала зробити всередині напис, який можна прочитати, коли з’єднаєш дві каблучки в одну", - розповів Остапчук у ефірі "Зіркового шляху".

Який саме напис - пара пообіцяла розповісти на весіллі. Вранці Володимир та Христина поїдуть на розпис до РАЦСу, а романтична церемонія обітниць запланована на вечір. Свято в теплих кольорах золотої осені пройде у заміському комплексі під Києвом, куди наречені запросили 45 осіб.

"У нас весілля невелике. Це коло друзів та батьків. Насправді ми запросили тих, хто дійсно щиро за нас порадів. Бо як, не дивно, коли я виставила фото із заручин, деякі мої подруги, які проживають не в Києві, а в інших містах, не привітали. Не знаю, з чим це зв’язано, але їх не буде", - зізналась Христина.

Не буде на весіллі й тамади. Пара планує сучасне свято, наповнене музикою та сміхом. На зустрічі гостей гратиме піаніст Євген Хмара, а розважатиме співами LAUD. Імена ведучих наречені поки не розкривають, та відомо, що їх буде двоє.

"Це двоє хлопців. Вони дуже круті, медійні. Обидва круті в імпровізаціях і обидва - автори", - зазначив Остапчук.

На нареченому буде костюм чорного кольору, а от у Христини буде аж три весільні образи.

"Перші два образи я обрала у весільних салонах зі Львова. Це моє рідне місто, ось так ми й зустрілися. А третій образ я шитиму", - розповіла наречена.

Христина Горняк на дівич-вечорі (фото: instagram.com/kristygor)

Раніше ми писали, що Остапчук поскандалив зі "Світським життям" через своїх дітей.