Остапчук снова заговорил о своей экс-супруге: пострадают дети

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук рассказал о своей бывшей жене Елене Войченко. Супруги прожили вместе больше 12 лет. Но в прошлом году пара развелась и свидетелями процесса стали все украинцы, которые обговаривали отношения семьи в соцсетях.

"Мы разошлись в августе того года и я ей сразу сказал (бывшей жене - Ред.). Давай не будем это выносить. От этого в первую очередь пострадают дети. Мне сейчас трудно говорить. Но я не сказал ни одного плохого слова в ее сторону. Я же понимаю, что от этого будут страдать дети и их психика", - рассказал Владимир в программе "Зірковий шлях".

Также телеведущий объяснил, что на протяжении всего года общается с детьми и поддерживает с ними дружеские и хорошие отношения.

"Для меня было бы идеально, чтобы между нами не было никаких разногласий по этому поводу", - отметил Остапчук.

По словам Владимира, он с бывшей женой Еленой пытался склеить испорченные отношения. Было много попыток, но паре не удавалось восстановить утраченную любовь.

"Сейчас я не очень часто вижусь с детьми. Где-то 2-3 раза в неделю. Я бы виделся чаще, но это не от меня зависит", - рассказал шоумен.

Владимир Остапчук рассказал о бывшей жене и детях

Напомним, что после развода с Еленой Войченко телеведущий женился на нотариусе Кристине Горняк. Пара провела медовый месяц в Турции.

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