Остапчук знову заговорив про свою екс-дружину: постраждають діти

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук розповів про свою колишню дружині Олені Войченко. Подружжя прожило разом більше 12 років. Але в минулому році пара розлучилася і свідками процесу стали всі українці, які обговорювали стосунки сім'ї в соцмережах.

"Ми розійшлися в серпні того року і я їй відразу сказав (колишній дружині - Ред.). Давай не будемо це виносити. Від цього в першу чергу постраждають діти. Мені зараз важко говорити. Але я не сказав жодного поганого слова на її сторону. Я ж розумію, що від цього будуть страждати діти і їх психіка", - розповів Володимир у програмі "Зірковий шлях".

Також телеведучий пояснив, що протягом усього року спілкується з дітьми і підтримує з ними дружні і хороші відносини.

"Для мене було б ідеально, щоб між нами не було ніяких розбіжностей з цього приводу", - зазначив Остапчук.

За словами Володимира, він з колишньою дружиною Оленою намагався склеїти зіпсовані стосунки. Було багато спроб, але парі не вдавалося відновити втрачену любов.

"Зараз я не дуже часто бачуся з дітьми. Десь 2-3 рази в тиждень. Я бачився частіше, але це не від мене залежить", - розповів шоумен.

Володимир Остапчук розповів про колишню дружину і дітей

Нагадаємо, що після розлучення з Оленою Войченко телеведучий одружився на нотаріусі Христині Горняк. Пара провела медовий місяць у Туреччині.

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