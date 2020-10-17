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Остапчук с женой рассекретил, куда отправился в свадебное путешествие и раскрыл детали свадьбы

Автор: Lite

Молодожены поделились подробностями свадьбы

Владимир Остапчук и его избранница Кристина Горняк 15 октября официально стали мужем и женой. В сеть попало немало фото с пышного и атмосферного торжества пары. Невеста сменила за день три наряда, а жених приготовил для нее сюрприз – песню в собственном исполнении и выступление фееричной Верки Сердючки. На страницах в Instagram пара поделилась деталями торжества и рассказала, куда уехала в свадебное путешествие.

Так, молодожены отправились в Турцию всего на четыре дня, чтобы успеть до закрытия сезона. Кроме того, в Киеве пару ждут дела.

Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина и Владимир ответили на вопросы подписчиков. Например, жена шоумена рассказала, что слова к своей свадебной песне-подарку ведущий написал сам.

фото: instagram.com/kristygor

Также она уиточнила, кто вел ее под венец. Оказалось, к алтарю Кристина шла с отчимом, ведь ее отец не смог приехать на торжество, но передал крутое видеопоздравление для молодой семьи.

фото: instagram.com/kristygor

Владимир рассказал о главном лакомстве церемонии – свадебном торте. Десерт состоял из трех слоев с разными вкусами.

фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Кристина уточнила, что их свадьба была не просто трогательной, но и веселой. Во время обмена клятвами Владимир не мог сдержать слез и с трудом зачитывал слова. Пара пообещала, что позже поделится с подписчиками самыми запоминающимися фрагментами торжества и опубликует свою видео-love story.

Шоумен показал обручальное кольцо жены. Украишение сделано из вух сплавов – белого и желтого золота, ана нем красуется надпись: "Вместе мы можем все". Также он отметил, что они с женой планируют детей.

фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что первый свадебный танец Вовы и Кристины оценивала специальная приглашенная гостья - Верка Сердючка.

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Новости Украины Владимир ОстапчукКристина Горняк