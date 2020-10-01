Отдаться полностью: Влад Яма с женой завели сеть возбуждающими откровенными танцами

Влад и Лилиана показали настоящую страсть
Влад Яма и его жена Лилиана – не просто красивая и гармоничная пара, а еще и страстная. Влюбленные умеют поддерживать пламя любви в длительных отношениях. И один из их секретов – танец. Так, Лилиана опубликовала в Instagram страстный и сескуальный фотосет вместе с мужем, который не на шутку разгорячил сеть.
Лилиана предстала в образе страстной испанки – короткий топ с воланом, юбка с оборками и высоким разрезов до середины бедра, обнаживший стройные загорелые ножки красавицы, цветок в волосах и выразительный макияж глаз. Влад в буквальном смысле не может оторваться от роскошной жены - он скользит по ее обнаженной ноге и прижимает за талию.
"Танец - состояние души. Мы с вами, девочки, в танце усиливаем свою силу и сексуальность. С помощью танца можно активизировать скрытые источники энергии. Женщина создана для движения, только комплексы или строгое воспитание (когда не разрешают проявлять свою сексуальность), к сожалению, не пускают отдаться полностью этому магическому действию. Как- нибудь поговорим на эту тему подробно. Танец - творческий процесс, через который мы выражаем свои мысли, эмоции и чувства", - подписала сексуальные кадры Лилиана.
Влад Яма с женой Лилианой отдались чувствам во время танца (фото: instagram.com/lilliya_yama)
"Жить без танца не могу!" - заверил Влад под постом жены.
Влад Яма с женой покорили сеть настоящими страстями (фото: instagram.com/lilliya_yama)
В комментариях поклонники выразили свое восхищениями страстями, кипящими в паре, которые вылились в страстный танец.
Напомним, что ранее Влад Яма прокомментировал вылет сильной пары из пятового эфира "Танцев со звездами 2020".
Кстати, Влад Яма честно высказался о пополнении в своей семье.