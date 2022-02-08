ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Откровенный топ и шпильки: беременная Рианна вышла в свет в соблазнительном образе total black

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 10:18
Откровенный топ и шпильки: беременная Рианна вышла в свет в соблазнительном образе total black Беременная Рианна показала новый образ (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Ольга Турчаникова

На прошлой неделе Рианна буквально взорвала интернет новостью о своей беременности. Певица и ее бойфренд A$AP Rocky преподнесли эту новость красиво – они устроили фотосессию, которая вызвала небывалый ажиотаж и подняла продажи маркам, в которые были одеты знаменитости.

После этого Рианна показала домашнее фото и пропала из поля зрения фанатов. И вот – новый стритстайл-образ, который уже обсуждает вся сеть.

Папарацци засняли звезду на подземной парковке в Беверли-Хиллз. Беременная бизнесвумен направлялась на ужин с друзьями, выбрав вновь весьма экстравагантный наряд. Рианна надела смелый топ Jean Paul Gaultier со шнуровкой и капюшоном, который оголил грудь и уже заметно округлившийся животик. Образ звезда дополнила леггинсами со штрипками Attico и объемным укороченным бомбером черного цвета.

33-летняя знаменитость не стала отказывать себе в удовольствии обуть туфли на шпильках, даже несмотря на беременность. Остроносые лодочки со сверкающими камнями на щиколотках добавили луку гламурную нотку. Как и узкие черные очки, а также множество золотых цепочек на шее. На фоне наряда total black помада винного цвета (наверняка из новой коллекции) смотрелась особенно эффектно.

Хотя образ вызвал неоднозначную реакцию в сети, в умении Рианны приковывать к себе внимание уж точно не откажешь.

К слову, недавно в историю была замешана давняя подруга РиРи – Джиджи Хадид. Написав комментарий под подстом беременной певицы, она заставила всех подумать, что у Рианны родится двойня. Супермодель не удержалась от трогательного: "Три ангела". Позже она объяснила, что имела в виду Рианну, ее парня и их ребенка. Но на снимке была только Рианна, что заставило фанатов задуматься.

Откровенный топ и шпильки: беременная Рианна вышла в свет в соблазнительном образе total black

Рианна и A$AP Rocky (фото: instagram.com/badgalriri)

Также недавно стало известно, что Рианна и A$AP Rocky собираются пожениться. Инсайдер рассказал, что пара очень традиционна в этих вопросах и смотрит одинаково на брак. Свадьбу, как уверяет знакомый пары, они сыграют сразу, как ребенок появится на свет.

"Рианна полностью очарована A$AP, у них очень крепкая связь. Рианна всегда была довольно традиционной – они точно женятся. Она уже не раз говорила, что хочет быть с ним всегда, и он говорил то же самое… Свадьба пройдет на Барбадосе, поскольку у них оба семья там. Это место объединило их и до сих пор остается чрезвычайно важным для обоих", – делится источник.

Также смотрите стильные выходы Рианны и A$AP Rocky.

Ранее мы писали, как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022.

Читайте LITE в Google News
Рианна
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Украину через 10 лет мы можем не узнать": CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты
"Украину через 10 лет мы можем не узнать": CLOUDLESS – про Донецк, президента и мечты