Открылся новый мир: финалист "Холостячки" прокомментировал свое поражение

"Холостячка" Ксения Мишина в финале выбирала между двумя мужчинами - 32-летним бизнесменом Алексеем Тригубенко и 34-летним юмористом Александром Эллертом. Выбор актрисы пал на Александра.

Алексей хоть и проиграл в этой борьбе, но остался доволен шоу. На своей странице в Instagram он поблагодарил телезрителей и своих поклонников за то, что верили в его историю с Мишиной.

"Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю! Спасибо проекту "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!" - отметил Тригубенко.

Он также выразил большую благодарность всей команде проекта и пожелал всем любить и быть любимыми.

Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Пользователи сети также поддержали Алексея.

Найдешь себе получше, она тебя не достойна!!!

Я расстроена! Очень жаль, что ты не выиграл, но все твое светлое будущее впереди, желаю найти тебе достойную тебе девушку;

Леша, спасибо тебе за те эмоции, которые ты подарил всем зрителям. Счастья тебе!

Ты очень крутой, не закрывай свое сердце. Болела за тебя с самого начала и по этот день!

Вы очень искренний человек. Я знаю, что ваша любовь будет с вами. Только не грустите и не замыкайтесь в себе. Ведь в мире много прекрасных девушек. Не лишайте, пожалуйста, одну из счастливиц такого прекрасного мужа, как вы!!!

Алексей, в вас влюбилась большая женская часть страны! Вы замечательный!!!

Напомним, Ксения Мишина сделала искреннее признание о победителе "Холостячки".

Ранее Мишина призналась, какой она была до актерской карьеры.