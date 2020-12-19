Открылся новый мир: финалист "Холостячки" прокомментировал свое поражение

"Холостячка" Ксения Мишина в финале выбирала между двумя мужчинами - 32-летним бизнесменом Алексеем Тригубенко и 34-летним юмористом Александром Эллертом. Выбор актрисы пал на Александра.
Алексей хоть и проиграл в этой борьбе, но остался доволен шоу. На своей странице в Instagram он поблагодарил телезрителей и своих поклонников за то, что верили в его историю с Мишиной.
"Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю! Спасибо проекту "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!" - отметил Тригубенко.
Он также выразил большую благодарность всей команде проекта и пожелал всем любить и быть любимыми.
Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Пользователи сети также поддержали Алексея.
Напомним, Ксения Мишина сделала искреннее признание о победителе "Холостячки".
Ранее Мишина призналась, какой она была до актерской карьеры.