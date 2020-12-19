Відкрився новий світ: фіналіст "Холостячки" прокоментував свою поразку

"Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі вибирала між двома чоловіками - 32-річним бізнесменом Олексієм Тригубенко та 34-річним гумористом Олександром Эллертом. Вибір актриси впав на Олександра.
Олексій хоч і програв в цій боротьбі, але залишився задоволений шоу. На своїй сторінці в Instagram він подякував телеглядачам і своїм шанувальників за те, що вірили в його історію з Мішиною.
"Дорогі мої! Так. Це фінал! Вдячний за вашу підтримку, за віру в мене і нашу з Ксенією Мішиною спільну історію! Спасибі проєкту "Холостячка" за те, що трапилося зі мною у 2020! За цей час я навчився приймати себе, розкриватися життю, в якому є почуття і яскраві емоції! Для мене відкрився новий світ, в якому я став щасливішим!" - зазначив Тригубенко.
Він також висловив велику подяку всій команді проєкту та побажав усім любити і бути коханими.
Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Користувачі мережі також підтримали Олексія.
Нагадаємо, Ксенія Мішина зробила щире визнання про переможця "Холостячки".
Раніше Мішина зізналася, якою вона була до акторської кар'єри.