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Не отличить: Полякова с дочкой в одинаковых купальниках вызвали фурор пляжным фотосетом

Автор: Lite

Оля Полякова девичей компанией в составе дочерей Маши и Алисы и мамы Светланы отправилась на отдых в Турцию. Певица релаксирует на пляже, лакомится местной кухней и весело проводит время в компании самых близких. К слову, мама певицы вызвала фурор в сети – она покорила своим моложім цветущим видом фолловеров звездной дочери. Теперь настал черед традиционной битвы купальников Оли и ее старшей дочери Маши, ведь, как неоднократно отмечали фаны артистки, девушка растет копией знаменитости.

В личном профиле Instagram "Королева ночи" запостила целый фотосет с дочкой.

Оля и Маша позировали в одинаковых эффектных черных бархатных купальниках с прозрачной вставкой в области декольте. Монокини подчеркнул стройные форм мамы и дочки. Традиционный фотосет на фоне моря доказал – стройные и длинногие красотки похожи как две капли воды.

Оля предпочла обойтись без макияжа и надела солнечные очки трендовой формы. Она обнимает и целует старшую дочь, демонстрируя материнскую любовь и нежность.

Оля с Машей устроили битву купальников в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица попросила поклонников выбрать, какое же фото из пяти им нравится больше всего. Конечно же, задача была не из легких.

  • Не пойму, сестричка или подружки?
  • У Маши ваши ноги
  • Красивые! Идеальные
  • Невероятно похожие и красивые
  • Как сестрички
  • Копирка твоя
  • Красотки
  • Какая у вас красивая Маша. Вся в маму
  • Красивые и очень позитивные
  • Девочки, вы на всех фото прекрасны
  • А, вы очень красивые! Одно лицо!

Напомним, что ранее Оля Полякова записала совместное пляжное видеоприветствие с Катей Осадчей в купальнике - ведущая предусмотрительно прикрыла животик шляпкой.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова