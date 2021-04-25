Не отличить: Полякова с дочкой в одинаковых купальниках вызвали фурор пляжным фотосетом

Оля и Маша позировали в одинаковых эффектных черных бархатных купальниках с прозрачной вставкой в области декольте. Монокини подчеркнул стройные форм мамы и дочки. Традиционный фотосет на фоне моря доказал – стройные и длинногие красотки похожи как две капли воды.

Оля предпочла обойтись без макияжа и надела солнечные очки трендовой формы. Она обнимает и целует старшую дочь, демонстрируя материнскую любовь и нежность.

Оля с Машей устроили битву купальников в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица попросила поклонников выбрать, какое же фото из пяти им нравится больше всего. Конечно же, задача была не из легких.