Не відрізнити: Полякова з донькою в однакових купальниках викликали фурор пляжним фотосетом

Оля і Маша позували в однакових ефектних чорних оксамитових купальниках з прозорою вставкою в області декольте. Монокіні підкреслив стрункі форми мами і доньки. Традиційний фотосет на тлі моря довів – стрункі і довгогі красуні схожі як дві краплі води.

Оля обійшлася без макіяжу і одягла сонячні окуляри трендової форми. Вона обіймає і цілує старшу дочку, демонструючи материнську любов і ніжність.

Оля з Машею влаштували битву в Туреччині (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка попросила шанувальників вибрати, яке ж фото з п'яти їм подобається найбільше. Звичайно ж, завдання було не з легких.