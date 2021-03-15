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В отличной форме: 46-летняя Ева Лонгория очаровала сеть подтянутой фигурой

Автор: Lite

Ева Лонгория, которой сегодня, 15-го марта, исполняется 46, не перестает радовать фанатов своей подтянутой фигурой.

В этот раз актриса поделилась фото из спортзала.

Ева Лонгория позирует в топе и легинсах защитной расцветки. Звезда делает селфи в зеркале, продемонстрировав миру стальной пресс и точеные руки и ноги. Для удобства волосы она связала в хвост, а макияж сделала легким и натуральным. Выглядит Ева, как всегда, отлично, чем вызвала волну восхищений. В подписи она рассказала, что обожает батут.

Ева в спортзале (фото: instagram.com/evalongoria)

"Топ!", "Ты невероятная", "Где я могу приобрести такой же?", "Это ты? Ева!", "В прекрасной форме", "Красивая", "Восхитительная Ева", "Удивительная", - не могут остановиться фолловеры.

Ранее Ева также показывала свою фигуру в бикини, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что возраст для Лонгории - всего лишь цифры.

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Новости Украины спортактрисаЕва Лонгория
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