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У відмінній формі: 46-річна Єва Лонгорія зачарувала мережу підтягнутою фігурою

Автор: Lite

Єва Лонгорія, якій сьогодні, 15-го березня, виповнюється 46, не перестає радувати фанатів своєю підтягнутою фігурою.

Цього разу актриса поділилася фото зі спортзалу.

Єва Лонгорія позує в топі і легінсах захисного забарвлення. Зірка робить селфі в дзеркалі, продемонструвавши світові сталевий прес і точені руки й ноги. Для зручності волосся вона зв'язала в хвіст, а макіяж зробила легким і натуральним. Виглядає Єва, як завжди, відмінно, чим викликала хвилю захоплень. У підпису вона розповіла, що обожнює батут.

Ева в спортзале (фото: instagram.com/evalongoria)

"Топ!", "Ти неймовірна", "Де я можу придбати такий?", "Це ти? Єва!", "В прекрасній формі", "Красива", "Чудова Єва", "Дивна", - не можуть зупинитися фоловери.

Раніше Єва також показувала свою фігуру в бікіні, щоб ні у кого не залишалося сумнівів, що вік для Лонгорії - всього лише цифри.

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Новини України спортактрисаЄва Лонгорія
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