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В отличной форме! 46-летняя Ева Лонгория восхитила стройной фигурой

Автор: Lite

Ева Лонгория, которой недавно исполнилось 46, не устает покорять сеть своим роскошным внешним видом.

Новое фото в блоге звезды стало очередным подтверждением тому, что Ева с годами становится только красивее.

Ева позирует на фоне моря в бежевом платье, облегающем фигуру и украшенном пышной оборкой на плечах. К ним звезда подобрала золотистые босоножки и длинные серьги. Лук Лонгории завершил легкий макияж и гладкая укладка.

Ева Лонгория все так же хороша (фото: instagram.com/evalongoria)

"Золотой час", - написала Ева под снимком. "Нереальная", "Самая красивая", "Ты так прекрасна", "Ева, ты не меняешься", "Икона", "Так восхитительна", "Красота", "Королева", "Вечно молодая", "Вибрации Габриэль", "Вау! Ты выглядишь потрясающе!", - засыпали ее в ответ комплиментами.

Напомним, недавно Ева показала, как она держит себя в форме. Звезда любит это делать, не напрягаясь, а получая удовольствие от процесса. К примеру, актриса часто занимается на батуте. Весело и с пользой для фигуры!

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Новости Украины актрисафигураЕва Лонгория