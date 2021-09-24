Ее как отрезало: Ефросинина рассказала о случае с дочерью, изменившем ее жизнь

Такое решение девушка приняла еще с 12-ти лет. С узнаваемостью у Нани связанно несколько неприятных историй, о которых рассказала Маша.

"Едет она на поезде с детьми из Львова с экскурсией. Ее просто фотографируют в вагоне. И мне присылают: "Ваши дети громко разговаривали и за..рали полвагона!". Я сразу ей написала: "Пойди посмотри, что делает твой ребенок и попроси, чтобы за ним последили. Тебе будет приятно?". Меня всколыхнуло это!" - призналась возмущенная ведущая.

Маша редко показывает дочь, ведь та сама против публичности (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша решила ничего не говорить дочери о сулившемся, но Нана сама рассказала маме о произошедшем. Ей не понравилось сложившаяся ситуация – она почувствовала ограничения свободы действий.

"Я не хочу никогда сниматься и быть публичной. Мне это не нравиться - все время ходить с оглядкой, что за мной кто-то смотрит и снимает". Никогда моя дочь не скажет, кто ее родители. Настолько ее от всего этого отрезало", - рассказала ведущая.

Маша старается быть для дочери-подростка в первую очередь подругой. Как-то девушка отпросилась на уикенд с друзьями – Маша не возражала. Но через 4 часа, когда уже было за полночь, Нана внезапно вернулась домой. После расспросов оказалось, что вся компания страшно напилась, но дочь Ефросининой была трезвая. Испугалась и просто сбежала.

Маша рассказала о своей дочери Нане и ее характере

Тогда Маша лично отвезла дочь назад, а также помогла всем ребятам в состоянии алкогольного опьянения прийти в себя, пообещав, при этом, что не выдаст их родителям.

"С тех пор мои отношения с Наной вообще поменялись. Она стала мне много рассказывать, я стала ей доверять. Она очень закрытая и холодная, не тактильная, но мы ехали, и она взяла меня за руку и держала до конца пути", - призналась ведущая.