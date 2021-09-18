Отвечаю за сумбур и веселье: Анна Гресь рассказала, как сохранить страсть в длительных отношениях

Первая встреча, или когда звезды сошлись

Ситуация следующая: я пришла на посвящение в студенты КПИ(Киевский политехнический институт - ред.), но немного опоздала. Зашла в аудиторию, в которой как раз вещал свою мотивирующую речь наш декан, и села на свободное место в последнем ряду. Именно в тот момент я и увидела за кафедрой высокого симпатичного брюнета, которым, конечно же, оказался Рома. Он мне сразу же очень понравился, и я решила, что он будетмоим парнем.

В тот же день факультетской компанией мы пошли гулять в парк имени Шевченко. И какя потом уже выяснила, Рома был главой студсовета, капитаном команды КВН, и к тому же оказался моим студенческим куратором. А у меня мама когда-то была старостой - кстати, там же, в КПИ, - и я считала, что я тоже должна занимать какую-то должность и быть активной.

Но меня не назначили ни старостой, ни профоргом. Поэтому я на следующий же день подошла к Роме и заявила, что хочу быть кем-то в этой студенческой иерархии. Он сказал: "Ну, ладно, приходи тогда на студсовет". И я пришла. Сидела, что-то там смеялась, дурачилась, и Рома на меня обратил внимание. А позже он меня пригласил в команду КВН. Получается, 31 августа мы познакомились, а 19 ноября уже начали встречаться.

О том, сильно ли изменились отношения с момента их начала

Раньше я была очень вспыльчивая и эмоциональная. Хотя, думаю, эти качества мне и сейчас присущи, но теперь я пытаюсь вести себя сдержаннее. Как мне кажется, прям сильно наши с Ромой отношения поменялись после того, как он сделал мне предложение руки и сердца.

Потому что до этого я очень сильно ревновала его: он был капитаном команды КВН и постоянно приглашал в команду каких-то новых девушек. Меня это откровенно раздражало. Потому что я должна быть одна такая замечательная, и он должен восхищаться только мной (улыбается - ред.). В общем, я очень сильно из-за этого переживала.

А когда он сделал мне предложение, все как рукой сняло! Я стала такая домашняя и перестала выносить мозг по поводу и без. Конечно, как и у всех, иногда бывают моменты, но в целом я стала намного спокойнее.

О распределении обязанностей в семье

В нашей семье я отвечаю за бытовые вопросы: постирать, убраться или вызвать клининг, одеть и обуть нашего сына, организовать няню, что-то куда-то завезти, купить продукты. В общем, моя зона ответственности - это семейный очаг. На Роме же - все планирование и более серьезные вопросы:аренда, квартплата, подготовка путешествий и покупка билетов… Я, кстати, терпеть не могу организовывать поездки куда-то. Потому все это лежит на плечах мужа. Он у нас источник уравновешенности и спокойствия. А я отвечаю за сумбур и веселье, чтобы не скучно человеку было жить (смеется - ред.).

О семейных правилах, которых всегда придерживаются

У нас есть два основных семейных правила. Первое - никогда не ложиться спать в ссоре. Если мы как-то повздорили, то нужно решить все на месте, не дуться всю ночь, и, что очень важно, не уходить из дома. Это главное правило. И второе - проговаривать ртом все свои желания, потребности, ожидания - от и до, на любые темы. Очень важно, чтобы не было каких-то недосказанностей. Все должно быть четко и понятно.

О том, как поддерживать страсть в длительных отношениях

Я думаю, что нужно ездить вместе в путешествия. Если есть дети, то проводить время только вдвоем. Каждому по-отдельности интересоваться чем-то новым и делиться этим друг с другом, рассказывать о своем опыте и новых впечатлениях.

Я считаю, что в первую очередь нужно быть интересным себе. Ведь если ты горишь чем-то, развиваешься, ты обязательно будешь привлекать и своего партнера. Это касается и любви к себе, - когда ты сам себя любишь, ценишь и уважаешь, это чувствует твоя половинка и относится к тебе соответствующе. И, конечно, важно прислушиваться к партнеру, заботиться о нем, спрашивать, чего он хочет от жизни, и как он что видит.

О залоге крепкого брака и том, кто в семье главный

Мне кажется, что залог крепкой семьи - это любовь и совместное развитие. Когда вы друг друга вдохновляете, развиваетесь, вместе достигаете каких-то новых высот. В паре важно общаться, обсуждать все, быть на одной волне. Как говорится, быть об одном.

Я считаю, что у нас с мужем равноправный союз. Но лично мне комфортнее по всем важным вопросам советоваться с Ромой, потому что он рассудительный и умный. Да и в принципе, мы одна семья, а значит, ключевые решения должны принимать вместе.

О совете самой себе в начале отношений

В первую очередь, я бы посоветовала себе работать над своей самооценкой и внешним видом, чтобы быть увереннее в себе. Потому что у меня от этой неуверенности было очень много ревности. И как следствие, совершенно необоснованные подозрения и нервы. Сейчас понимаю, что это было совсем неправильно.

Сохранить огонек в отношениях легко, если есть любовь (все фото в материале: НЛО TV)

А еще бы посоветовала себе все-таки не отказываться от модельных поездок. Потому что я настолько переживала, что если уеду, то могу потерять Рому, что моделлингом не особо активно занималась. Поэтому сейчас немножко жалею.

С другой стороны, возможно, благодаря тому, что я всегда выбирала КВН, у нас сейчас есть то, что мы имеем. Потому что я была на всех играх и лигах, всегда ездила с командой и везде участвовала. И может, это как раз та поддержка, которая была необходима Роме, и благодаря которой позже совместными усилиями мы создали "Мамахохотала", и сейчас продолжаем активно развиваться в разных сферах.