Відповідаю за сумбур і веселощі: Анна Гресь розповіла, як зберегти пристрасть у тривалих відносинах

Перша зустріч, або коли зірки зійшлись

Ситуація наступна: я прийшла на посвяту в студенти КПІ (Київський політехнічний інститут - ред.), але трохи спізнилася. Зайшла в аудиторію, в якій самевіщав свою мотивуючу промову наш декан, і сіла на вільне місце в останньому ряду. Саме в той момент я й побачила за кафедрою високого симпатичного брюнета, яким, звичайно ж, виявився Рома. Він мені відразу ж дуже сподобався, і я вирішила, що він буде моїм хлопцем.

Того ж дня факультетською компанією ми пішли гуляти в парк імені Шевченка. І як я потім вже з'ясувала, Рома був головою студради, капітаном команди КВК, і до того ж виявився моїм студентським куратором. А у мене мама колись була старостою - до речі, там же, в КПІ, - і я вважала, що я теж повинна займати якусь посаду та бути активною.

Але мене не призначили ні старостою, ні профоргом. Тому я наступного ж дня підійшла до Роми й заявила, що хочу бути кимось у цій студентській ієрархії. Він сказав: "Ну, гаразд, приходь тоді на студраду". І я прийшла. Сиділа, щось там сміялася, дуріла, і Рома на мене звернув увагу. А пізніше він мене запросив у команду КВК. Виходить, 31 серпня ми познайомилися, а 19 листопада вже почали зустрічатися.

Про те, чи дуже змінилися стосунки від моменту їх початк

Раніше я була дуже запальна та емоційна. Хоча, думаю, ці якості мені й зараз притаманні, але тепер я намагаюся поводитися стриманіше. Як мені здається, прямодуже наші з Ромою стосунки змінилися після того, як він мені освідчився. Тому що до цього я дуже сильно ревнувала його: він був капітаном команди КВК і постійно запрошував у команду якихось нових дівчат. Мене це відверто дратувало. Тому що я повинна бути одна така чудова, і він повинен захоплюватися тільки мною (усміхається – ред.).

Словом, я дуже сильно через це переймалася. А коли він зробив мені пропозицію, все як рукою зняло! Я стала така домашня й припинила виносити мозок з приводу й без. Звичайно, як і у всіх, іноді бувають моменти, але в цілому я стала набагато спокійнішою.

Про розподіл обов'язків у сім'ї

У нашій сім’ї я відповідаю за побутові питання: попрати, поприбирати або викликати клінінг, одягнути та взути нашого сина, організувати няню, щось кудись завезти, купити продукти. Словом, моя зона відповідальності - це родинне вогнище. На Ромі ж - усе планування і більш серйозні питання: оренда, квартплата, підготовка подорожей і покупка квитків... Я, до речі, терпіти не можу організовувати поїздки кудись. Тому все це лежить на плечах чоловіка. Він у нас джерело врівноваженості та спокою. А я відповідаю за сумбур і веселощі, щоб не нудно людині було жити (сміється - ред.).

Про сімейні правила, яких завжди дотримуються

У нас є два основних сімейних правила. Перше - ніколи не лягати спати в сварці. Якщо ми якось посварилися, то потрібно вирішити все на місці, не дутися всю ніч, і, що дуже важливо, не йти з дому. Це головне правило. І друге - проговорювати ротом всі свої бажання, потреби, очікування - від і до, на будь-які теми. Дуже важливо, щоб не було якихось недосказаностей. Все повинно бути чітко й зрозуміло.

Про те, як підтримувати пристрасть у тривалих стосунках

Я думаю, що потрібно їздити разом у подорожі. Якщо є діти, то проводити час тільки вдвох. Кожному окремо цікавитися чимось новим і ділитися цим один з одним, розповідати про свій досвід і нові враження.

Я вважаю, що насамперед потрібно бути цікавим собі. Адже якщо ти гориш чимось, розвиваєшся, ти обов'язково будеш приваблювати і свого партнера. Це стосується й любові до себе, - коли ти сам себе любиш, цінуєш і поважаєш, це відчуває твоя половинка і ставиться до тебе відповідно. І, звичайно, важливо прислухатися до партнера, піклуватися про нього, питати, чого він хоче від життя, і як він що бачить.

Про запоруку міцного шлюбу й те, хто в сім’ї головний

Мені здається, що запорука міцної сім'ї - це любов і спільний розвиток. Коли ви один одного надихаєте, розвиваєтеся, разом досягаєте якихось нових висот. У парі важливо спілкуватися, обговорювати все, бути на одній хвилі. Як то кажуть, бути про одне.

Я вважаю, що у нас із чоловіком рівноправний союз. Але особисто мені комфортніше в усіх важливих питаннях радитися з Ромою, тому що він розсудливий і розумний. Та і в принципі, ми одна сім'я, а значить, ключові рішення повинні приймати разом.

Про пораду самій собі на початку стосунків

Насамперед, я б порадила собі працювати над своєю самооцінкою і зовнішнім виглядом, щоб бути впевненішою в собі. Тому що в мене від цієї невпевненості було дуже багато ревнощів. І як наслідок, абсолютно необґрунтовані підозри та нерви. Зараз розумію, що це було зовсім неправильно..

Зберегти вогник у відносинах легко, якщо є любов (всі фото в матеріалі: НЛО TV)

А ще б порадила собі все-таки не відмовлятися від модельних поїздок. Тому що я настільки переймалася, що якщо поїду, то можу втратити Рому, що моделінгом не особливо активно займалася. Тому зараз трішки шкодую.

З іншого боку, можливо, завдяки тому, що я завжди обирала КВК, у нас зараз є те, що ми маємо. Тому що я була на всіх іграх і лігах, завжди їздила з командою та всюди брала участь. І може, це якраз та підтримка, яка була необхідна Ромі, й завдяки якій пізніше спільними зусиллями ми створили «Мамахохотала», і зараз продовжуємо активно розвиватися в різних сферах.