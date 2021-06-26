Озадаченная Лилия Ребрик поразила признанием о себе: "в старости не сойду с ума"

Лилия поделилась атмосферным камерным фото – она расположилась на сцене с целой кипой страниц с печатным текстом в руках и сосредоточено изучает содержимое записей. Пустой зал за спиной и свет софитов придают кадру особый шарм.

В подписи к снимку Лилия рассказала о своем насыщенном графике. "Утром репетиции в театре, после обеда - съемки, вечером - спектакли. А в свободные минутки - бассейн, огород и все "прелести" загородной жизни. Жара +35, еще и мамские обязанностей, конечно, никто не отменял", - перечислила звезда.

Лилия показала, какие объемы текста ей приходится учить (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ввиду особенностей актерской профессии, Ребрик приходиться штудировать и учить десятки страниц текста одновременно, а для нового проекта некоторые отрывки еще и на итальянском языке!

"В проектах не путаюсь, память тренирую, мозг "закаляю" изучением этих километровых сценариев (значит, точно в старости с ума не сойду). Хорошо хоть ретроградный Меркурий, наконец, завершился. В таком бешеном темпе я живу последние несколько недель. Обожаю его, а потому на паузу давить даже не собираюсь", - призналась уставшая, но счастливая знаменитость.

Поклонники Лилии выразили свое восхищение ее трудолюбием и энергичностью, а также всячески поддержали. Теледива дала несколько советов тем, кто хочет лучше запоминать и прокачать память – читать и учить вслух.