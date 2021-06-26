Спантеличена Лілія Ребрик вразила зізнанням про себе: "в старості не зійду з розуму"

Лілія поділилася атмосферним камерним фото - вона розташувалася на сцені з цілою стосою сторінок з друкованим текстом в руках і зосереджено вивчає вміст записів. Порожній зал за спиною і світло софітів надають кадру особливий шарм.

У підписі до знімка Лілія розповіла про свій насичений графік. "Вранці репетиції в театрі, після обіду - зйомки, ввечері - вистави. А у вільні хвилинки - басейн, город і всі "принади" заміського життя. Спека + 35, ще й мамські обов'язків, звичайно, ніхто не відміняв", - перерахувала зірка.

Лілія показала, які стоси тексту їй доводиться вчити (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зважаючи на особливості акторської професії, Ребрик доводиться читати і вчити десятки сторінок тексту одночасно, а для нового проекту деякі уривки ще й італійською мовою!

"У проектах не плутаюся, пам'ять треную, мозок "загартовую" вивченням цих кілометрових сценаріїв (значить, точно в старості з розуму не зійду). Добре хоч ретроградний Меркурій, нарешті, завершився. У такому шаленому темпі я живу останні кілька тижнів. Обожнюю його, а тому на паузу тиснути навіть не збираюся", - зізналася втомлена, але щаслива знаменитість.

Шанувальники Лілії висловили своє захоплення її працьовитістю і енергійністю, а також всіляко підтримали. Теледіва дала кілька порад тим, хто хоче краще запам'ятовувати і прокачати пам'ять – читати і вчити вголос.