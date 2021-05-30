Ожирение или бодипозитив: врач рассказал, как лишний вес вредит здоровью Alyona Alyona и Саши Зарицкой

По мнению Дербака, принципы бодипозитива не могут служить оправданием не худеть, к примеру, для Юрия Корявченко и певиц Alyona Alyona и Саши Зарецкой из Kаzka.

Народный депутат Украины, а в прошлом - актер студии "Квартал 95", Юрий Корявченков, давно страдает от избыточного веса. Некоторое время он усиленно занимался спортом, сидел на жестких диетах и ​​взвешивал собственные порции.



Юрий Корявченков (фото: instagram.com/sluganarodu.koriavchenkov.33)

"Я вижу, что ему иногда трудно стоять, и пот выступает, и обычно это свидетельствует о том, что есть избыточный вес и это физически тяжело. Если человек имеет лишние килограммы, с этим надо бороться, например, с помощью резекции желудка.

В среднем, пациенты через год после гастрорезекции могут похудеть на 40, а то и на 50-60 кг. После этого уже можно обращаться к пластическим хирургам, чтобы убрать лишнюю кожу", - отметил Сергей Дербак.

В борьбу за здоровое тело вступают и украинские певицы: реперка Алена Алена и солистка группы Kаzka Саша Зарецкая: их вес достигает 100 кг.

Алена Алена (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Не надо путать ожирение с бодипозитивом. Люди сейчас часто говорят, что они за бодипозитив, но одновременно с этим у них множество комплексов из-за своих килограммов.

Избыточный вес часто сопровождают проблемы с суставами, артрит, диабет - это все то, что проявится в теле в 40-50 лет. И это точно не о здоровье", - подчеркнул Сергей Дербак.

Надя Дорофеева 10 лет назад: увидев эти фото, вы вряд ли узнаете на них звезду!

Саша Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

В то же время девушкам их вес не мешает жить счастливой жизнью и выкладывать фото в нижнем белье и собирать сотни лайков в собственных соцсетях.