Пальмы и океан: Осадчая и Горбунов с сыночками наслаждаются отдыхом в Таиланде

Так, счастливая Осадчая позировала на живописных качелях, подвешенных прямо на пальму на фоне лазурных волн. На купальник сверху она надела воздушный белый сарафан, который дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

"Сонце і море - моя підзарядка", - подписала кадры многодетная мама.

Еще несколько снимков она показала в разделе сторис.

Катя Осадчая очаровала расслабленными фото на отдыхе в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился милым фото старшего сына Ивана, который рассматривает крутой мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - с юмором прокомментировал кадр шоумен.

Он также показал, как забавно лежит на пальме и катается на качели с сыночком.

Юрий Горбунов отлично проводит время у океана с женой и сыновьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловеры пожелали семейству хорошего отдыха и восхитились яркими фото.