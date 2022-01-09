Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді

Так, щаслива Осадча позувала на мальовничих гойдалках, підвішених прямо на пальму на тлі блакитних хвиль. На купальник зверху вона одягла повітряний білий сарафан, який доповнила капелюхом і сонцезахисними окулярами.

"Сонце і море - моя підзарядка", - підписала кадри багатодітна мама.

Ще кілька знімків вона показала в розділі сторіс.

Катя Осадча зачарувала розслабленими фото на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поділився милим фото старшого сина Івана, який розглядає крутий мотоцикл.

"Хто тобі тату сказав, що мені зарано???" - з гумором прокоментував кадр шоумен.

Він також показав, як забавно лежить на пальмі і катається на гойдалці з синочком.

Юрій Горбунов відмінно проводить час біля океану з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловери побажали сімейству гарного відпочинку і захопилися яскравими фото.