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Папина девочка навсегда: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с отцом

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США, Вторник 18 мая 2021 21:25
Папина девочка навсегда: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с отцом Виктория Бекхэм с отцом (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм обожает свою семью. Дизайнер и бизнесвумен старается уделять внимание всем ее членам и хвалить за достижения. А если у кого-то из родных праздник, то ждать трогательного поста.

Новый из них муза Дэвида Бекхэма посвятила своему отцу.

Виктория Бекхэм запостила несколько снимков со своим папой с разных событий, а также с именинным тортом. Подпись она сделала трогательную и развернутую:

"С днем рождения, папа!!! Мы все так тебя любим!!! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой!! У-у-у!! Поцелуи для @jackie.adams_ (мы тебя тоже любим!)", - написала она, отметив также и мать.

Папина девочка навсегда: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с отцомПапина девочка навсегда: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с отцом

Папина девочка навсегда: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с отцомВиктория Бекхэм с отцом (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На фото Виктория и ее отец выглядят невероятно мило. Несмотря на то что самой дочери исполнилось уже 46, на снимках она смотрит на отца с обожанием и восторгом, что отметили многие пользователи. «Это так мило!», «Какие вы замечательные», «Поздравляем!», - пишут звезде под постом. Что ж, Виктория всегда могла растопить сердца фанатов!

Ранее Виктория похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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