Папина доця: Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой

Украинская певица и звезда "Танцев со звездами" Санта Димопулос вместе с мужем Игорем Кучеренко и маленькой дочкой Софией отправилась на отдых на Лазурное побережье. Счастливая артистка порадовала поклонников редким и невероятно милым семейным кадром.
Снимок с любимым и дочуркой звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото семейство сидит на диване, при этом малышка, которой в сентябре исполнится 2 года, расположилась между родителями. В руках София держит яркую книгу.
Санта нежно прикасается к шее дочери, а папа мило трогает ее за нос. При этом все трое счастливо улыбаются и явно отлично проводят время.
Санта Димопулос поделилась нежным семейным снимком (фото: instagram.com/santadimopulos)
Как рассказала Димопулос, снимок был не постановочный - его случайно сделала их няня.
"Мои любимые фото – не постановочные. Это тот случай, когда наша любимая няня хватает телефон и фотографирует НАС", - поделилась певица.
Отметим, что старший ребенок Санты - сын Даниэль от Андрея Джеджулы - не смог поехать с ними, так как заболел коронавирусом.
Фолловеры пришли в восторг от нежного фото и засыпали Димопулос умиленными комментариями. Многие в очередной раз подметили, что София - просто копия своего папы.
Напомним, ранее Санта Димопулос разоткровенничалась о ревности и разнице в возрасте с мужем.