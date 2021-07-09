Папина доця: Санта Димопулос умилила редким фото с мужем и дочкой

На фото семейство сидит на диване, при этом малышка, которой в сентябре исполнится 2 года, расположилась между родителями. В руках София держит яркую книгу.

Санта нежно прикасается к шее дочери, а папа мило трогает ее за нос. При этом все трое счастливо улыбаются и явно отлично проводят время.

Санта Димопулос поделилась нежным семейным снимком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Как рассказала Димопулос, снимок был не постановочный - его случайно сделала их няня.

"Мои любимые фото – не постановочные. Это тот случай, когда наша любимая няня хватает телефон и фотографирует НАС", - поделилась певица.

Отметим, что старший ребенок Санты - сын Даниэль от Андрея Джеджулы - не смог поехать с ними, так как заболел коронавирусом.

Фолловеры пришли в восторг от нежного фото и засыпали Димопулос умиленными комментариями. Многие в очередной раз подметили, что София - просто копия своего папы.