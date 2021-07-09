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Татова доця: Санта Дімопулос розчулила рідкісним фото з чоловіком і донькою

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом з чоловіком Ігорем Кучеренко і маленькою донькою Софією вирушила на відпочинок на Лазурне узбережжя. Щаслива артистка порадувала шанувальників рідкісним і неймовірно милим сімейним кадром.

Знімок з коханим і донькою зірка опублікувала у своєму Instagram.

На фото сімейство сидить на дивані, при цьому малятко, якій у вересні виповниться 2 роки, розташувалася між батьками. В руках Софія тримає яскраву книгу.

Санта ніжно торкається до шиї дочки, а тато мило чіпає її за ніс. При цьому всі троє щасливо посміхаються і явно відмінно проводять час.

Санта Дімопулос поділилася ніжним сімейним знімком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Як розповіла Дімопулос, знімок був не постановочний - його випадково зробила їх няня.

"Мої улюблені фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон і фотографує НАС", - поділилася співачка.

Відзначимо, що старша дитина Санти - син Даніель від Андрія Джеджули - не зміг поїхати з ними, так як захворів коронавірусом.

Фолловери прийшли в захват від ніжного фото і засипали Дімопулос розчуленими коментарями. Багато в черговий раз помітили, що Софія - просто копія свого тата.

  • Це так мило! Просто немає слів
  • Який кадр
  • Ось це справжнє щастя
  • Найкрасивіша парочка
  • Мліє від тата
  • Яка краса
  • Копія тата
  • Які ви, справжні!
  • Татова доця
  • Дуже красива сім'я. Всіх благ вам
  • Так виглядає щастя!
  • Милота
  • Яке гарне фото, ваша дочка така очаровашка. Сімейного щастя, любові, і гармонії вашій прекрасній сім'ї
  • Чарівні

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос розговорилася про ревнощі і різницю у віці з чоловіком.

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дочьСанта Димопулос