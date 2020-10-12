Папина гордость: Дэвид Бекхэм растрогал сеть архивным фото с сыновьями

Семья Бекхэмов вновь порадовать фанатов

Дэвид и Виктория Бекхэм обожают выставлять семейные фото. И если обычно более активна Виктория, то в последнее время муж догоняет ее по количеству милых постов. Несколько часов назад в своем блоге глава многодетного семейства добавил очередное очаровательное фото. На нем позирует он сам, а также два его сына: Бруклина и Ромео, еще совсем детьми. Мальчики, одетые в желтую форму Lakers, сидять на коленях у отца на футбольном поле. А он сам просто светится гордостью за своих детей.

Дэвид Бекхэм обожает архивные фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

К сожалению, фанаты не смогли выразить свой восторг от снимка, который был запощен в исчезающих сториз. Зато добавил фото, на котором поклонники могли вдоволь полюбоваться его до сих пор отличной спортивной формой.

Новое фото Девіда (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид сидит на мотоцикле, как всегда стильный и спортивный. Для прогулки он выбрал песочного оттенка брюки, оранжевые ботинки, а также черную куртку. Солнцезащитные очки и шлем он также не забыл. Бекхэм выглядит столь роскошно, что даже его любимая супруга не сдержалась от комментария. "Выглядишь прекрасно и так естественно", – написала она под фото, добавив несколько смайликов. Остальные фолловеры отметили, что Дэвид просто красавчик и мотивирует сеть следить за собой.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм очаровал фанатов красотой единственной дочери.