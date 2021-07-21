Папина копия: Ким Кардашьян восхитила сеть красотой подросшего сына от Канье Уэста

Ким Кардашьян знает: ничто так не восхищает фанатов ее блога, как снимки семьи. Особенно в свете последних событий, когда бизнесвумен отходит после сложного процесса развода .

В этот раз героем ее блога стал старший сын от Канье Уэста - 5-летний Сейнт. Мальчик снят во время отдыха. Он позирует на фоне бассейна в оранжевых плавках, а на груди у него красуется массивная золотая цепь с кулоном в виде имени. Волосы Сейнта заплетены в мелкие косы. Загорелый и спортивный, мальчик весело улыбается, глядя на что-то за кадром. Выглядит он уже совсем большим, чем невероятно растрогал как маму, так и ее фанатов.

Старший сын Ким Кардашьян и Канье Уэста (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Просто как?", - написала Ким, не скрывая своим эмоций. "У него улыбка папы", "Он самый милый маленький мальчик на земле", "Красавчик", "Он выглядит, как его папа", "У него уже пресс и мышцы", - не могут налюбоваться фолловеры Ким.