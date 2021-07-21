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Татова копія: Кім Кардашьян захопила мережу красою підрослого сина від Каньє Уеста

Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян знає: ніщо так не захоплює фанатів її блогу, як знімки сім'ї. Особливо в світлі останніх подій, коли бізнесвумен відходить після складного процесу розлучення.

Судячи з фото на сторінці Кім, все налагоджується. І сприяють тому, в першу чергу, діти телезірки.

Цього разу героєм її блогу став старший син від Каньє Уеста - 5-річний Сейнт. Хлопчик знятий під час відпочинку. Він позує на тлі басейну в помаранчевих плавках, а на грудях у нього красується масивний золотий ланцюг з кулоном у вигляді імені. Волосся Сейнта заплетене в дрібні коси. Засмаглий і спортивний, хлопчик весело посміхається, дивлячись на щось за кадром. Виглядає він вже зовсім великим, чим неймовірно зворушив як маму, так і її фанатів.

Старший син Кім Кардашян і Каньє Уеста (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Просто як?", - написала Кім, не приховуючи своїм емоцій. "У нього посмішка тата", "Він наймиліший маленький хлопчик на землі", "Красунчик", "Він виглядає, як його тато", "У нього вже прес і м'язи", - не можуть намилуватися фоловери Кім.

Нагадаємо, в сім'ї Кім і Каньє Уеста четверо дітей, які залишилися жити з мамою. Після розлучення заради малюків екс-пара зберегла хороші відносини і домовилася про спільну опіку над ними, так що репер може в будь-який час їх відвідувати.

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