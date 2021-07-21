Татова копія: Кім Кардашьян захопила мережу красою підрослого сина від Каньє Уеста

Кім Кардашьян знає: ніщо так не захоплює фанатів її блогу, як знімки сім'ї. Особливо в світлі останніх подій, коли бізнесвумен відходить після складного процесу розлучення .

Цього разу героєм її блогу став старший син від Каньє Уеста - 5-річний Сейнт. Хлопчик знятий під час відпочинку. Він позує на тлі басейну в помаранчевих плавках, а на грудях у нього красується масивний золотий ланцюг з кулоном у вигляді імені. Волосся Сейнта заплетене в дрібні коси. Засмаглий і спортивний, хлопчик весело посміхається, дивлячись на щось за кадром. Виглядає він вже зовсім великим, чим неймовірно зворушив як маму, так і її фанатів.

Старший син Кім Кардашян і Каньє Уеста (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Просто як?", - написала Кім, не приховуючи своїм емоцій. "У нього посмішка тата", "Він наймиліший маленький хлопчик на землі", "Красунчик", "Він виглядає, як його тато", "У нього вже прес і м'язи", - не можуть намилуватися фоловери Кім.