Весь в папу: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть новым фото принца Джорджа

22 июля, принцу Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось восемь лет.
По традиции, в официальном аккаунте герцогов Кембриджских был опубликован новый снимок именинника.
Фото вновь сделала Кейт Миддлтон, которая давно увлекается съемкой и регулярно придумывает необычные фотопроекты. Джордж позирует маме в темно-синем поло с оранжевыми полосами от John Lewis и синих шортах. Мальчик сидит на капоте Land Rover Defender и широко улыбается. К слову, это авто принадлежало принцу Филиппу. Таким образом, герцоги хотели почтить память прадедушки Джорджа, который покинул мир в этом году. На фоне видно поля и небо - пейзаж семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке добавил снимку трепетную нотку.
В сети снимок оценили, засыпав Кейт и Уильяма поздравлениями. Многие фолловеры выразили мнение, что мальчик растет точной копией папы, а еще очень похож на бабушку, принцессу Диану. Разумеется, не могли не отметить поклонники, как подрос принц.
Ранее мы писали про первый выход в свет Кейт Миддлтон после самоизоляции.