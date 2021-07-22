Весь в папу: Кейт Миддлтон и принц Уильям растрогали сеть новым фото принца Джорджа

Фото вновь сделала Кейт Миддлтон, которая давно увлекается съемкой и регулярно придумывает необычные фотопроекты. Джордж позирует маме в темно-синем поло с оранжевыми полосами от John Lewis и синих шортах. Мальчик сидит на капоте Land Rover Defender и широко улыбается. К слову, это авто принадлежало принцу Филиппу. Таким образом, герцоги хотели почтить память прадедушки Джорджа, который покинул мир в этом году. На фоне видно поля и небо - пейзаж семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке добавил снимку трепетную нотку.

В сети снимок оценили, засыпав Кейт и Уильяма поздравлениями. Многие фолловеры выразили мнение, что мальчик растет точной копией папы, а еще очень похож на бабушку, принцессу Диану. Разумеется, не могли не отметить поклонники, как подрос принц.

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)