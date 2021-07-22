Весь в тата: Кейт Міддлтон і принц Уільям зворушили мережу новим фото принца Джорджа

Фото знову зробила Кейт Міддлтон, яка давно захоплюється зйомкою і регулярно придумує незвичайні фотопроекти. Джордж позує мамі в темно-синьому поло з помаранчевими смугами від John Lewis і синіх шортах. Хлопчик сидить на капоті Land Rover Defender і широко посміхається. До слова, це авто належало принцу Філіпу. Таким чином, герцоги хотіли вшанувати пам'ять прадідуся Джорджа, який покинув світ цього року. На тлі видно поля і небо - пейзаж сімейної резиденції в маєтку Сандрінгем в Норфолку додав знімку трепетну нотку.

У мережі знімок оцінили, засипавши Кейт і Уільяма привітаннями. Багато фоловерів висловили думку, що хлопчик росте точною копією тата, а ще дуже схожий на бабусю, принцесу Діану. Зрозуміло, не могли не відзначити шанувальники, як підріс принц.

Старший син Кейт Міддлтон і принца Уільяма (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)