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Из пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотой

Автор: Lite

Тина Кунаки показала новый изысканный образ, в этот раз - вечерний. Модель побывала на роскошном мероприятии от BVLGARI в Милане, выложив в сеть снимки с события.

Роскошный наряд и необычная красота модели, как всегда, покорили поклонников ее блога.

Тина предстала перед фанатами в белоснежном плиссированном платье с пышными рукавами-фонариками, многочисленными оборками и воротником наподобие жабо. На талии оно было перехвачено тонким ремнем, завязанным лентой. Дополнили роскошный образ изысканные украшения от знаменитого дома с драгоценными камнями.

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Прическу мастера сделали Тине лаконичную, уложив пышные волосы модели в сложный пучок на затылке. А макияж сделали достаточно выразительный, с прорисованными стрелками, бровями и нежного оттенка губами. Выглядела Тина так, словно намерена покорить красную дорожку. И ей это наверняка удалось!

Фанаты, которые соскучились по роскошным нарядам звезд за времена пандемии, просто замерли от такой красоты. В многочисленных комментариях они называют Тину "богиней", "самой красивой" и "просто неземной"…

Ранее мы писали, что муж Тины Венсан Кассель рассказал о том, чему его научила предыдущая жена, Моника Беллуччи.

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