Из пены морской: Тина Кунаки в роскошном платье восхитила неземной красотой

Тина предстала перед фанатами в белоснежном плиссированном платье с пышными рукавами-фонариками, многочисленными оборками и воротником наподобие жабо. На талии оно было перехвачено тонким ремнем, завязанным лентой. Дополнили роскошный образ изысканные украшения от знаменитого дома с драгоценными камнями.

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Прическу мастера сделали Тине лаконичную, уложив пышные волосы модели в сложный пучок на затылке. А макияж сделали достаточно выразительный, с прорисованными стрелками, бровями и нежного оттенка губами. Выглядела Тина так, словно намерена покорить красную дорожку. И ей это наверняка удалось!

Фанаты, которые соскучились по роскошным нарядам звезд за времена пандемии, просто замерли от такой красоты. В многочисленных комментариях они называют Тину "богиней", "самой красивой" и "просто неземной"…