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Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа

Новина українською → Пятница 25 сентября 2020 10:47
Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица появилась на страницах известного американского журнала

Настя Каменских вместе с мужем Потапом умеют совмещать отдых и работу – они называют такой формат термином Workation. Так, певица не только нежится на пляже и наслаждается живописными видами на турецком курорте, но дает удаленные интервью для зарубежных медиа, а также похвасталась фотосетом для популярного американского журнала HOLA! и представила лирик-версию песни Pelicula из нового альбома Ecléctica.

Она опубликовала эффектные кадры на странице в Instagram. Настя позирует на побережье в кожаном топе с открытыми плечами и пестрой юбке-миди, талию девушка выделила поясом с золотыми элементами.

В качестве украшений – небольшие серьги-кольца и множество колец на пальцах. "Влажный" макияж сделан с акцентом на глаза с блестящими шимерными тенями.

Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа

Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа

Настя Каменских украсила страницы известного американского издания (фото: instagram.com/kamenskux)

Некоторые подписчики Насти посчитали, что фото слишком ретушированы, а с фотошопом явно переусердствовали. Впрочем, на горячих снимках Настя выглядит просто потрясающе, поэтому сорвала массу комплиментов.

  • Это просто нереально красиво
  • Ты божественно красива
  • Ты прекрасна
  • Очень красивая женщина
  • Прекрасная Богиня
  • Просто нереальная
  • Шикарная, обалденная
  • Нереальная красотка
  • Максимально заретушированно, но смотрится хорошо
  • М-да с фотошопом перебор
  • Хороший фотошоп
  • Настю сжало
  • Слишком много фотошопа

NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)

Напомним, что ранее Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.

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