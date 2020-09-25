Перебор: горячую Настю Каменских в кожаном топе упрекнули в использовании фотошопа
Певица появилась на страницах известного американского журнала
Настя Каменских вместе с мужем Потапом умеют совмещать отдых и работу – они называют такой формат термином Workation. Так, певица не только нежится на пляже и наслаждается живописными видами на турецком курорте, но дает удаленные интервью для зарубежных медиа, а также похвасталась фотосетом для популярного американского журнала HOLA! и представила лирик-версию песни Pelicula из нового альбома Ecléctica.
Она опубликовала эффектные кадры на странице в Instagram. Настя позирует на побережье в кожаном топе с открытыми плечами и пестрой юбке-миди, талию девушка выделила поясом с золотыми элементами.
В качестве украшений – небольшие серьги-кольца и множество колец на пальцах. "Влажный" макияж сделан с акцентом на глаза с блестящими шимерными тенями.
Настя Каменских украсила страницы известного американского издания (фото: instagram.com/kamenskux)
Некоторые подписчики Насти посчитали, что фото слишком ретушированы, а с фотошопом явно переусердствовали. Впрочем, на горячих снимках Настя выглядит просто потрясающе, поэтому сорвала массу комплиментов.
- Это просто нереально красиво
- Ты божественно красива
- Ты прекрасна
- Очень красивая женщина
- Прекрасная Богиня
- Просто нереальная
- Шикарная, обалденная
- Нереальная красотка
- Максимально заретушированно, но смотрится хорошо
- М-да с фотошопом перебор
- Хороший фотошоп
- Настю сжало
- Слишком много фотошопа
NK - PELÍCULA (LYRIC VIDEO)
Напомним, что ранее Настя Каменских соблазнила сеть откровенным фото топлес на балконе.