Перемены налицо: Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели 14 лет назад

Звезда показала архивное фото

Ким Кардашьян показала очередное фото из личного архива, которое просто взорвало сеть. На нем 39-летняя бизнесвумен и ее сестры Кортни и Хлое позируют на пляже. Девушки, одетые в крошечные бикини, наслаждаются солнцем и морем. Ким выбрала вариант классической на то время клетчатой расцветки Burberry, Кортни – с ярким принтом в сиреневых тонах, а Хлое надела ярко-зеленый купальник. Образ красоток дополнили солнцезащитные очки. "Трифекта 2006", – написала Ким под снимком.

Сестры в 20060-м году (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фото мгновенно набрало массу лайков и комментариев. Интернет-пользователи рдуются, что звезда и ее сестры выглядят так же прекрасно, как и 13 лет назад. Особенно Кортни, которая совершенно не изменилась. Разве что цвет волос Хлое говорит о том, что снимок сделан не сегодня. Впрочем, внимательные фанаты рассмотрели, что все-таки знаменитые сестры были намного «натуральнее».

"Кортни выглядит так же", "О боже, Ким еще носила нос отца", "Хлое должна вернуться в темному оттенку волос", "Они прекрасны", "Ностальгия", – засыпали фанаты девушек разнообразными комментариями.

Сестры сегодня (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как известно, все сестры Кардашьян-Дженнер никогда не скрывали, что любят менять внешность. В ход идут не только бьюти-приемы и разнообразные модные новинки в одежде, но и посещения косметологов, а также специалистов по пластической хирургии. Девушки всегда стремятся быть "лучшей версией себя".

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала фото в откровенном черном комбинезоне, которое подчеркнуло ее знаменитые формы.