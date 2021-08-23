"Переживала и плакала": Каменских в полупрозрачной блузе сделала личное признание и получила поддержку Потапа

Настя Каменских отличается упорством и целеустремленностью. Звезда привыкла вставать ни свет ни заря и успевать сделать все запланированные и даже больше. Ее жизнь и карьера очень динамичные, она готова экспериментировать, не упускает свои шансы и ловит удачу за хвост! Именно эти качества помогли артистке взлететь на музыкальный Олимп .

А с чего все начиналось, она честно рассказала в Instagram .

На фото Настя позировала в шелковой белой полупрозрачной блузке на запах и светлых джинсовых коротких шортиках с необработанным краем. Ее макияж сделан с акцентом на глаза, певица лучезарно улыбается и эффектно позирует на камеру в сумерках у сцены фестиваля "Черноморские игры", где выступила в качестве приглашенного члена жюри. Кроме того, у звезды с этим музыкальным конкурсом связаны личные воспоминания и переживания.

Настя Каменских приехала на знаковый для нее фестиваль (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи к закулисным фото Настя призналась, что с раннего детства мечтала дарить свое творчество миру.

"Будучи еще совсем маленькой, я посещала очень много кружков, занималась вокалом и музыкой, вкладывала все силы в осуществление своей мечты. Я благодарна Вселенной за голос, за вдохновение и силы работать над собой, ведь ничего в жизни не дается нам просто так. Я всегда шла за возможностями", - призналась целеустремленная Настя.

"Победа, как оценка за все усилия и старания, была для меня равносильной оценке на отлично, поэтому мне очень хотелось получить заветное первое место. Но как в жизни часто бывает, с первого раза у меня не получилось. И даже со второго", - рассказала артистка.

Настя Каменских вспомнила о своих детских взлетах и падениях (фото: instagram.com/kamenskux)

Более того, она дважды даже не доходила до финала фестиваля, что сильно расстраивало будущую звезду.



"Я очень переживала и плакала. Но эта боль была буквально на мгновенье. Для меня это стало вызовом, не опуская рук идти за своей мечтой, заниматься активнее, и вкладывать максимум свободного от школы времени в творческое развитие: ежедневно с утра до вечера вокал, танцы, тренировки", - описала свой насыщенный график Настя, которая от своих намерений отступать даже не собиралась.

Так, она получила гран-при "Черноморских игр", а вместе с ним бесценный опыт. Певиа поделилась личной историей для того, чтобы замотивировать молодые таланты и призвала их никогда не опускать руки, а следовать за мечтой.

Настя стала членом жюри "Черноморских игр" (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап поддержал любимую и оставил для нее сердечки под постом, ведь сладкая парочка всегда скучает, находясь вдали друг от друга. Кроме того, продюсер признается, что восхищается своей женой, ее талантом и трудоспособностью, а также считает артистку своей музой – дома пара часто придумывает вместе песни, наигрывает мелодии на фортепиано, а затем презентует миру новые хиты.