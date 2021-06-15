Первая песня за 5 лет: PAIN презентовали трек, посвященный всемирной пандемии

"Я решил написать песню про локдаун и весь остальной трэш, выпавший на человеческую судьбу, про то, как все мучились с тем, чтобы адаптироваться к новому образу жизни. Мы столкнулись со своим внутренним "я", внезапно оказавшись в одиночестве. Поэтому, надеюсь, моя песенка вас взбодрит. Ведь у каждого в голове происходит своя вечеринка", - делится Питер.

Специальным гостем "Party In My Head" стал легендарный Джо Линн Тернер, а к записи партии ударных присоединился сын Тегтгрена Себастиан.

Поклонники, которые посмотрели видео, уже проводят параллели с нетленным хитом "Shut Your Mouth". И речь не только о музыке. В новом ролике снова появляется давний знакомый с других планет. На этот раз пришелец оказывается в постели с фронтменом PAIN.

"Думаю, в музыкальном смысле это ужасно веселая песня. Не могу дождаться, чтобы сыграть ее вживую", - признается Тегтгрен.