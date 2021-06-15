Перша пісня за 5 років: PAIN презентували трек, присвячений всесвітній пандемії

"Я вирішив написати пісню про локдаун та інший треш, що випав на людську долю, про те, як усі мучилися з тим, аби адаптуватися до нового способу життя. Ми зіткнулися зі своїм внутрішнім "я", раптово опинившись на самоті. Тому, сподіваюся, моя пісенька вас підбадьорить. Адже в кожного в голові відбувається своя вечірка", - ділиться Пітер.

Спеціальним гостем "Party In My Head" став легендарний Джо Лінн Тернер, а до запису партії ударних доєднався син Тегтгрена Себастіан.

Прихильники, які переглянули відео, уже проводять паралелі із нетлінним хітом "Shut Your Mouth". І мова не тільки про музику. У новому ролику знову з’являється давній знайомий з інших планет. Цього разу прибулець опиняється в ліжку з фронтменом PAIN.

"Думаю, у музичному сенсі це страшенно весела пісня. Не можу дочекатися, аби зіграти її наживо", - зізнається Тегтгрен.