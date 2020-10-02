Первый секс стал причиной развода: украинская поп-звезда шокировала признанием

Ольга Горбачева раскрыла интимные подробности своего брака с продюсером Юрием Никитиным. Певица утверждает, что причиной ее первого развода с мужем стала неопытность в начале отношений.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях", который выходит на канале "Украина".

"Если бы я знала, когда была моя первая брачная ночь, все то, что знаю сейчас, то мы бы никогда не расстались с моим мужем. Потому что он бы знал, что такую невесту он больше не найдет. И только сейчас, уже после 22 лет супружеской жизни, он мне говорит, что со мной у него всегда, как впервые. Я думаю, что это большой комплимент для женщины", - поделилась откровениями Ольга Горбачева.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Артистка-менторка отмечает, что каждой женщине следует сначала найти гармонию с самой собой. Тогда и мужчина рядом станет для вас настоящим супергероем и начнет творить чудеса.

"И сейчас я учу женщин, как быть хозяйками, любовницами, звездами, женами, музами, душами и себе еще уделять внимание", - поделилась артистка с украинками.

Напомним, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин вместе с 1998 года. В официальном браке они были с 2007 по 2009 год. После развода стали встречаться в 2011-м и снова обменялись кольцами в 2016 году.

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