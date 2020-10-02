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Перший секс став причиною розлучення: українська поп-зірка шокувала визнанням

Автор: Світлана Мащенко

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін були у шлюбі двічі

Ольга Горбачова розкрила інтимні подробиці свого шлюбу з продюсером Юрієм Нікітіним. Співачка стверджує, що причиною першого розлучення з чоловіком стала недосвідченість у сексі на початку стосунків.

Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях", який виходить на каналі "Україна".

"Якби я знала, коли була моя перша шлюбна ніч, все те, що знаю зараз, то ми б ніколи не розлучилися з моїм чоловіком. Бо він би знав, що такої нареченої він більше не знайде. І тільки зараз, вже після 22 років подружнього життя, він мені каже, що зі мною у нього завжди, як вперше. Я думаю, що це великий комплімент для жінки", - поділилася одкровеннями Ольга Горбачова.

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Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Артистка-менторка відзначає, що кожній жінці слід спочатку знайти гармонію з самою собою. Тоді й чоловік поруч стане для вас справжнім супергероєм і почне творити чудеса.

"І зараз я вчу жінок, як бути господинями, коханками, зірками, дружинами, музами, душами і собі ще приділяти увагу", - поділилася артистка з українками.

Нагадаємо, що Ольга Горбачова і Юрій Нікітін разом з 1998 року. В офіційному шлюбі вони були з 2007 по 2009 рік. Після розлучення стали зустрічатися в 2011-му і знову обмінялися обручками в 2016 році.

Раніше ми писали, як змінилася українська співачка, ексучасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер з 2006 по 2020 рік з часу першого сезону "Танців з зірками", в яких вона брала участь.

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