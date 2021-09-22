Песня звезды украинского шоу "Співають всі!" стала супер-хитом в TikTok

Участник популярного шоу "Співають всі!" на канале "Украина" Вася Демчук из города Ровно выпустил композицию "Sorry", которая уже стала суперпопулярной в социальной сети TikTok.

Более подробно о последней аудиоработе музыканта - читайте в нашем материале ниже.

Что известно про песню "Sorry"

Еще до официальной премьеры трек "Sorry" Васи Демчука стал супер-хитом в TikTok. Количество видео с песней артиста перешагнуло отметку уже более 200 тысяч! Так, в числе тех, кого покорил лирический трек известные артисты и блогеры с многомиллионной аудиторией: Даня Милохин, Валя Карнавал, Ваня Дмитриенко, Дима Евтушенко и многие другие.



Сейчас Васе сыпятся десятки предложений от лейблов о сотрудничестве, а известные артисты предлагают записать фит на "Sorry".

Вася уже дал согласие на одно из предложений с одной из мегапопулярных украинских певиц, чье имя пока не разглашается. Но, возможно, это будет кто-то из звездной сотни жюри "Співають всі!".