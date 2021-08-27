В пикантном лифе и с чупа-чупсом во рту: Дорофеева подразнила сеть игривыми видео

Надя Дорофеева полюбилась поклонникам не только благодаря внешности и таланту, но и открытости, а также непосредственности. Певица выглядит одинаково убедительно гармонично как в образе роковой соблазнительницы, так и милой озорной нимфетки.

На свежем видео из Instagram Надя предстала в амплуа кокетливой красотки, резвящейся и флиртующей на камеру.

Певица кокетничает на камеру, позируя в пикантном лифе от розвого бикини, светлих джинса-варенках и с чупа-чупсом во рту. Звезда хвастается освежающим lollipop-макияжем в розовых тонакх с акцентом на глаза. Она сделала тредовый мейкап с "парящими" стрклками (floating eyeliner) - подводкой на манер балетного грима, с их помощью глаз становится распахнутым.

Влажный блеск ля губ и помада максимально естественного оттенка подчекнули естествнность Нади. Идеально выполненный стробинг позволил придать чертам лица утонченность и добавить здоровое сияние коже.

Поклонник пришли в полный восторг и от макияжа звезда, и от ее фигуры, от обаяния с харизмой.