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В пикантном лифе и с чупа-чупсом во рту: Дорофеева подразнила сеть игривыми видео

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 15:37
В пикантном лифе и с чупа-чупсом во рту: Дорофеева подразнила сеть игривыми видео Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева полюбилась поклонникам не только благодаря внешности и таланту, но и открытости, а также непосредственности. Певица выглядит одинаково убедительно гармонично как в образе роковой соблазнительницы, так и милой озорной нимфетки.

На свежем видео из Instagram Надя предстала в амплуа кокетливой красотки, резвящейся и флиртующей на камеру.

Певица кокетничает на камеру, позируя в пикантном лифе от розвого бикини, светлих джинса-варенках и с чупа-чупсом во рту. Звезда хвастается освежающим lollipop-макияжем в розовых тонакх с акцентом на глаза. Она сделала тредовый мейкап с "парящими" стрклками (floating eyeliner) - подводкой на манер балетного грима, с их помощью глаз становится распахнутым.

Влажный блеск ля губ и помада максимально естественного оттенка подчекнули естествнность Нади. Идеально выполненный стробинг позволил придать чертам лица утонченность и добавить здоровое сияние коже.

Поклонник пришли в полный восторг и от макияжа звезда, и от ее фигуры, от обаяния с харизмой.

  • Ты шикарная
  • Богня
  • Надя куколка
  • Какая ты крутая
  • Какая игривая
  • Цветочек
  • Ты шикарная, такая харизматичная
  • Прекрасная, красивая и соблазнительная
  • Тебе так идет этот купальник
  • Ведьма просто! Ослепительной красоты

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в апельсиновом ярком бикини рассказала о личных достижениях, которые заставили ее гордиться собой, и восхитила стройными формами.

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Надя Дорофеева
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