В пикантном лифе и с чупа-чупсом во рту: Дорофеева подразнила сеть игривыми видео
Надя Дорофеева полюбилась поклонникам не только благодаря внешности и таланту, но и открытости, а также непосредственности. Певица выглядит одинаково убедительно гармонично как в образе роковой соблазнительницы, так и милой озорной нимфетки.
На свежем видео из Instagram Надя предстала в амплуа кокетливой красотки, резвящейся и флиртующей на камеру.
Певица кокетничает на камеру, позируя в пикантном лифе от розвого бикини, светлих джинса-варенках и с чупа-чупсом во рту. Звезда хвастается освежающим lollipop-макияжем в розовых тонакх с акцентом на глаза. Она сделала тредовый мейкап с "парящими" стрклками (floating eyeliner) - подводкой на манер балетного грима, с их помощью глаз становится распахнутым.
Влажный блеск ля губ и помада максимально естественного оттенка подчекнули естествнность Нади. Идеально выполненный стробинг позволил придать чертам лица утонченность и добавить здоровое сияние коже.
Поклонник пришли в полный восторг и от макияжа звезда, и от ее фигуры, от обаяния с харизмой.
- Ты шикарная
- Богня
- Надя куколка
- Какая ты крутая
- Какая игривая
- Цветочек
- Ты шикарная, такая харизматичная
- Прекрасная, красивая и соблазнительная
- Тебе так идет этот купальник
- Ведьма просто! Ослепительной красоты
Напомним, что ранее Надя Дорофеева в апельсиновом ярком бикини рассказала о личных достижениях, которые заставили ее гордиться собой, и восхитила стройными формами.