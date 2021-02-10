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И в пир, и в мир: стильная Ребрик показала два идеальных образа для холодов и особого повода

Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик привыкла быть стильной и неотразимой в любых жизненных обстоятельствах. На работе или дома она всегда выглядит модно и актуально. Даже сложные погодные условия не влияют на внешний вид ведущей, что она и демонстрирует поклонникам, а также рассказывает, как стильно утеплиться в мороз.

На странице телезвезды в Instagram появился наглядный фотоколлж, на котором Лилия изображена во время студийной съемки и на улице.

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Для выхода в прямой эфир утренней программы она выбрала эффектный и оригинальный черно-белый брючный костюм с блузой с открытыми плечами от украинского бренда Shade of Pioni. Его стоимость составляет 1800 грн. Приталенный силуэт подчеркнул достоинства фигуры ведущей. Стоит обратить внимание на трендовый фасон брюк.

Второй аутфит – удобный, практичный и идеальный вариант для холодной снежной зимы с метелью и суровыми погодными условиями. Он сочетает в себе тепло, комфорт и выглядит актуально. Так, стеганый пуховик-одеяло остается в трендах. Его можно было увидеть на модных показах сезона осень-зима 2020/2021, а также на модных инфлюенсерах.

Лилия Ребрик поделилась стильныи лайфхаками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото 1. Женщина на работе в эфире: красивый брючный костюм с открытыми плечами, высокие каблуки, макияж, прическа, в глазах огонь.

Фото 2. Женщина уходит с работы, когда ей сказали, что будет ураганный порывистый ветер, снег и мороз: два свитера, шарф, шапка, колготы а-ля 100 ден под теплые штаны, пуховик-одеяло, но огонь в глазах не исчезает! Он и греет!" - заверила энергичная Лилия.

Также она показала свой блестящий нарядный брючный костюм, который примерила по особому поводу. Так, в этом году 10 февраля программе, ведущей которой является Лилия, исполнятся 7 лет.

Лилия Ребрик показал свой праздничный наряд в компании коллег (фото: instagram.com/liliia.rebrik/instagram.com/ranok_ua)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала полезную семейную традицию с мужем.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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