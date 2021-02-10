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І на свято, і в люди: стильна Ребрик показала два ідеальних образи для холодів і з особливого приводу

Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик звикла бути стильною і чарівною в будь-яких життєвих обставинах. На роботі чи вдома вона завжди виглядає модно і актуально. Навіть складні погодні умови не впливають на зовнішній вигляд ведучої, що вона і демонструє шанувальникам, а також розповідає, як стильно одягнутися в мороз.

На сторінці телезірки в Instagram з'явився наочний фотоколлж, на якому зображена Лілія під час студійної зйомки і на вулиці.

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Для виходу в прямий ефір ранкової програми вона вибрала ефектний і оригінальний чорно-білий брючний костюм з блузою з відкритими плечима від українського бренду Shade of Pioni. Його вартість становить 1800 грн. Приталений силует підкреслив достоїнства фігури ведучої. Варто звернути увагу на трендовий фасон штанів.

Другий аутфіт – зручний, практичний і ідеальний варіант для холодної сніжної зими з хуртовиною і суворими погодними умовами. Він поєднує в собі тепло, комфорт і виглядає актуально. Так, стьобаний пуховик-ковдру залишається в трендах. Його можна було побачити на модних показах сезону осінь-зима 2020/2021, а також на модних інфлюенсерах.

Лілія Ребрик поділилася стильныи лайфхаками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото 1. Жінка на роботі в ефірі: елегантний брючний костюм з відкритими плечима, високі підбори, макіяж, зачіска, в очах вогонь.

Фото 2. Жінка йде з роботи, коли їй сказали, що буде ураганний поривчастий вітер, сніг і мороз: два светри, шарф, шапка, колготи а-ля 100 ден під теплі штани, пуховик-ковдра, але вогонь в очах не зникає! Він і гріє!" - запевнила енергійна Лілія.

Також вона показала свій блискучий ошатний брючний костюм, який приміряла з особливого приводу. Так, в цьому році 10 лютого програмі, ведучою якої є Лілія, виповнюється 7 років.

Лілія Ребрик показав своє святкове вбрання в компанії колег (фото: instagram.com/liliia.rebrik/instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала корисну сімейну традицію з чоловіком.

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Новини України Лілія Ребрик
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