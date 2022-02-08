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Пит Дэвидсон публично назвал Ким Кардашьян своей "девушкой"

Автор: Сергей Кулик

Актер и комик Пит Дэвидсон впервые рассказал об отношениях с телезвездой Ким Кардашьян, бывшей супругой рэпера Канье Уэста.

На днях актер поделился о жизни в центре внимания с People.

28-летний юморист впервые публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей "девушкой". и рассказал что его будни почти полностью состоят из разъездов по съемочным площадкам.

"На самом деле у меня нет ни Instagram, ни Twitter, ни чего-то подобного. Так что большая часть моей повседневной жизни - это садиться в машины и появляться на съемочной площадке", - поделился Дэвидсон.

"Или, если я свободен, я просто тусуюсь со своими друзьями или отдыхаю со своей девушкой. Так что я мало чего делаю", - продолжил он, имея в виду Кардашьян.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В ноябре Кардашьян и Дэвидсона заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. Актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда и познакомил с мамой.

Канье Уэсту такое положение дел не понравилось и он стал угрожать Питу, и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. После угроз Уэста комику пришлось нанять дполнительную охрану

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком"

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Ким КардашьянКанье Уэст