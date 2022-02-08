Пит Дэвидсон публично назвал Ким Кардашьян своей "девушкой"

28-летний юморист впервые публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей "девушкой". и рассказал что его будни почти полностью состоят из разъездов по съемочным площадкам.

"На самом деле у меня нет ни Instagram, ни Twitter, ни чего-то подобного. Так что большая часть моей повседневной жизни - это садиться в машины и появляться на съемочной площадке", - поделился Дэвидсон.

"Или, если я свободен, я просто тусуюсь со своими друзьями или отдыхаю со своей девушкой. Так что я мало чего делаю", - продолжил он, имея в виду Кардашьян.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В ноябре Кардашьян и Дэвидсона заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. Актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда и познакомил с мамой.

Канье Уэсту такое положение дел не понравилось и он стал угрожать Питу, и даже распустил слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. После угроз Уэста комику пришлось нанять дполнительную охрану