Платиновая блондинка: Анджелина Джоли удивила кардинальной сменой имиджа

На днях в сети появился тизер-трейлер , в котором можно увидеть главных героев, включая Сальму Хайек и Кита Харингтона. И конечно же, Джоли.

Экранизация комиксов издательства Marvel будет полна впечатляющих спецэффектов, а также преображений. Лучшее тому доказательство - Анджелина Джоли, которая ради роли перекрасилась в платиновую блондинку. Правда, возможно, стилисты использовали парик. Тем не менее, новый имидж бывшей жены Брэда Питта привлек внимание мировых СМИ. Фанаты рады, что актриса вернулась к активным съемкам и пробует себя в новых амплуа.

Анджелина Джоли в новом ролике (видео: instagram.com/eternalmovie)

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли наконец заговорила и о своей личной жизни. Актриса призналась, что счастлива, хотя в ее личной жизни нет существенных перемен. Тем не менее, она рада, что у нее есть дети, которые наполняют ее жизнь смыслом.