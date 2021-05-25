Платинова блондинка: Анджеліна Джолі здивувала кардинальною зміною іміджу

Днями в мережі з'явився тизер-трейлер , в якому можна побачити головних героїв, включаючи Сальму Хайєк і Кіта Харінгтона. І звичайно ж, Джолі.

Екранізація коміксів видавництва Marvel буде сповнена вражаючих спецефектів, а також перевтілень. Кращий тому доказ - Анджеліна Джолі, яка заради ролі перефарбувалася в платинову блондинку. Правда, можливо, стилісти використовували перуку. Тим не менш, новий імідж колишньої дружини Бреда Пітта привернув увагу світових ЗМІ. Фанати раді, що актриса повернулася до активних зйомок і пробує себе в нових амплуа.

Анджеліна Джолі в новому ролику (відео: instagram.com/eternalmovie)

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі нарешті заговорила і про своє особисте життя. Актриса зізналася, що щаслива, хоча в її особистому житті немає істотних змін. Тим не менш, вона рада, що у неї є діти, які наповнюють її життя сенсом.