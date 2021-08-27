Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала роскошный медовый месяц с мужем-миллионером

Сначала молодожены остановились в роскошном отеле в Позитано стоимостью около пяти тысяч долларов. После Китти показала, что пара провела незабываемый вечер в одном из мишленовских ресторанов. Ужин здесь обойдется в 130-210 долларов на человека. Здесь для очаровательной невесты подготовили трогательный сюрприз. Поздравительную открытку со словами благодарности с недавней свадьбой от хозяев заведения она тут же выложила в сториз.

Китти показала отдых во всех подробностях (фото: instagram.com/kitty.spencer)

Стоит отметить, что Китти, которая на свадьбе блистала в образах от Dolce & Gabbana, и во время медового месяца не стала изменять этой традиции. К примеру, она появилась в красно-оранжевом облегающем платье с широкими бретельками, которое дополнила босоножками на устойчивых каблуках яркой расцветки. Позже девушка надела платье-сарафан с крупными цветами и фиолетовыми сабо.

На некоторых фото она отметила сестер Леди Элизу и Леди Амелию Спенсер, которые были на свадьбе подругами невесты. А еще индийскую бизнес-леди Наташу Пунавалла.