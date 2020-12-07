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Плевок в лицо Елизавете II c ее рыцарями: Меган Макрл и принц Гарри обошли королеву

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 15:15
Плевок в лицо Елизавете II c ее рыцарями: Меган Макрл и принц Гарри обошли королеву Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл и принц Гарри решили обойти королеву Елизавету II. Хотя королевская пара и отказалась от обязанностей, они формально сохранили свои титулы. Это позволило им учредить награды, альтернативные тем, которые вручает Елизавета II своим подданным.

Так, согласно сообщению The Sun, фонд Archewell, основанный герцогами Сассекскими, будет ежегодно вручать награды тем, кто их заслуживает - людям, благотворительным фондам и компаниям.

Причем деятельность, что будет поощряться, пересекается с той, за которую награждает Елизавета II. Это благотворительность, образование, наука, литература, расовая справедливость, гендерное равенство, защита окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровье и психическое здоровье.

Известно, что Елизавета II традиционно поощряет британцев за достижения. Британская королева вручает звание рыцарей и Ордена Британской империи различных степеней за особые заслуги.

Плевок в лицо Елизавете II c ее рыцарями: Меган Макрл и принц Гарри обошли королеву

Елизавета II посвящает в рыцари ветерана Тома Мура, собравшего миллионы в пользу медработников (фото: Getty Images)

Список лауреатов королевских наград публикуется дважды в год - накануне Нового года и в июне, когда официально празднуется день рождения королевы.

Напомним, что Меган Маркл недавно призналась, что у нее случился выкидыш. Супруга принца Гарри потеряла второго ребенка сразу после переезда в США. Пара живет в Лос-Анджелесе с весны 2020 года.

Позже в сеть слили "беременные" фото Меган Маркл.

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